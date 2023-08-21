В эфир вышел новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир 21 августа.
О главных событиях этой недели зрителям расскажут ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин.
В программе – советы психолога. Как подготовить ребёнка к 1 сентября? Стоит ли начинать повторять учебную программу или дать отдохнуть? Как восстановить режим дня? Об этом ведущие поговорят с руководителем службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатериной Ковалевской.
О работе общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году на территории Псковской области расскажет его секретарь Илья Никитин.
Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала в соцсети «ВКонтакте».
Более 180 тысяч избирателей Псковской области проинформировали на дому о предстоящих выборах