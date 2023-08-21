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Политика

В эфир вышел новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир 21 августа.

О главных событиях этой недели зрителям расскажут ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин.

В программе – советы психолога. Как подготовить ребёнка к 1 сентября? Стоит ли начинать повторять учебную программу или дать отдохнуть? Как восстановить режим дня? Об этом ведущие поговорят с руководителем службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатериной Ковалевской.

О работе общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году на территории Псковской области расскажет его секретарь Илья Никитин.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала в соцсети «ВКонтакте».

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