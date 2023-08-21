Великолукские спортсмены участвуют во всероссийском фестивале мини-баскетбола

12:51, 21 августа 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены принимают участие во всероссийском фестивале мини-баскетбола, который проходит в Анапе в посёлке Витязево с 21 по 28 августа. Об этом сообщается в группе Федерации баскетбола Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня команды мальчиков 2013 года рождения под руководством Александры Платоновой и девочек 2013 года рождения под руководством Лилии Ереминой начнут свои первые игры.

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