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Общество

Отделение плановой кардиологии появится в Псковской областной больнице

Отделение плановой кардиологии появится в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«В ближайшее время мы планируем подключиться к оказанию именно плановой помощи по профилю кардиология и проводим работы по организации такого отделения – плановой кардиологии. На первом этапе мы планируем, что в отделении будет развёрнуто 25 коек», – рассказал он.

Евгений Панферов отметил, что на данном этапе проводятся ремонтные работы, «причём работы такие, чтобы пациентам было комфортно проходить лечение».

«Мы понимаем, кто там будет работать. То есть в отношении персонала мы решаем вопросы заранее. И этот персонал у нас есть, чтобы организовать работу беспрерывно, бесперебойно», – подчеркнул Евгений Панферов.

Он уточнил, что отделение планируется для лечения именно хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, и как учреждение третьего уровня оказания медицинской помощи поступление в данное отделение предполагается по направлению из поликлиник, районных и межрайонных больниц.

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