ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле»

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2023» прошёл на этих выходных в Изборском музее-заповеднике в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!». В первый день фестиваля, который прошёл в Пскове, поэты возложили цветы к памятнику псковским десантникам и посетили место захоронения героев. Закончился день круглым столом, темой которого стала поэзия «русской весны».

По традиции фестиваль открыли у Священного холма единения и славы России, где прошла церемония принесения земель. Остальные события «Словенского поля» состоялись в «Нескучном садике» в Изборске: здесь 19 и 20 августа прошли конкурсные и поэтические чтения, музыкальные выступления, а также подведение итогов ряда поэтических конкурсов.

Как прошёл фестиваль, смотрите в нашем фоторепортаже.