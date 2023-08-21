Реставрационные работы к 225-летию Пушкина начались в «Михайловском»

20:44, 21 августа 2023, ПАИ

Реставрационные работы в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина начались в мемориальной усадьбе поэта в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Строительные леса и навес-крыша возведены вокруг здания выставочного помещения «Льняной амбар». Здесь предстоит выполнить кровельные работы, замену и укрепление конструкций перекрытия между первым и вторым этажами, монтаж водоотвода и прочее.

Реставрационные работы идут и в других музеях-усадьбах. «В Петровском будут отреставрированы крыша и балюстрада дома-музея А. П. Ганнибала, а также крыша грота-беседки. Также ремонтно-реставрационные работы частично затронут и парк музея-усадьбы «Тригорское» в части укрепления парковых дорожек и работ по уходу за парковыми аллеями», – рассказала главный хранитель территории Пушкинского заповедника, заместитель директора по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева.

Она также выразила надежду, что посетители музея-заповедника с пониманием отнесутся к временным неудобствам.