Минздрав намерен запретить вейпы с пищевыми добавками

08:39, 22 августа 2023, ПАИ

В конце апреля этого года власти серьезно ужесточили законодательство о продаже никотиновых и безникотиновых вейпов в России: например, с сентября разрешили правительству определять список добавок, с которыми вейпы нельзя будет продавать, сообщает газета «Известия».

Минздрав уже подготовил перечень таких ароматизаторов, с ними продажу вейпов ограничат с 1 марта 2024 года. Об этом сказано в проекте постановления правительства.

В документе перечислены все примеси, которые делают такие жидкости (никотинсодержащие, безникотиновые и растворы с никотином) более привлекательными для потребителей. Это достаточно обширный список добавок. Среди них пищевые ароматизаторы: фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица. А также подсластители: патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы.

В перечень Минздрава также попали такие популярные добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. И многие другие, которые менее распространены в употреблении, например, лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.

В пояснительной записке к закону о запрете вейпов сказано, что их агрессивно продвигают как «более безопасные», «вкусные» и «бездымные» альтернативы обычным сигаретам. Производители такой продукции используют маркетинговую тактику для привлечения новых потребителей, в частности несовершеннолетних, и приучают детей к никотину, уверены депутаты.

У детей и подростков, которые используют электронные системы доставки никотина, резко повышается риск курения табака в будущем.