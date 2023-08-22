Вера Кондратьева станет гостьей программы на «Серебряном дожде»

12:03, 22 августа 2023, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева станет гостьей программы «Оглавление». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.

Темы для обсуждения:

Сигнальные вышки: как муниципалитет в стороне от федеральной трассы собирается привлекать туристов?

А тут у нас – ТОС: как объединившиеся соседи в Пыталово деньги приносят?

За рубль: можно ли найти заброшенным домам на селе хозяев и что для этого надо?

Городская мечта о жизни на хуторе против суровой реальности: с чем сталкиваются дауншифтеры, перебираясь в деревню?

Бутерброд с колбасой и зеленью: кто двигает экономику Пыталовского района?

Об этом, а также о строительстве новой школы, границе и транзитных гостях – в программе «Оглавление» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».