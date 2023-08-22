Вера Кондратьева станет гостьей программы на «Серебряном дожде»
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева станет гостьей программы «Оглавление». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.
Темы для обсуждения:
- Сигнальные вышки: как муниципалитет в стороне от федеральной трассы собирается привлекать туристов?
- А тут у нас – ТОС: как объединившиеся соседи в Пыталово деньги приносят?
- За рубль: можно ли найти заброшенным домам на селе хозяев и что для этого надо?
- Городская мечта о жизни на хуторе против суровой реальности: с чем сталкиваются дауншифтеры, перебираясь в деревню?
- Бутерброд с колбасой и зеленью: кто двигает экономику Пыталовского района?
Об этом, а также о строительстве новой школы, границе и транзитных гостях – в программе «Оглавление» сегодня в 14:00.
Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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