«Школа юного россиянина» откроется в Пскове в этом году

11:37, 22 августа 2023, ПАИ

«Школа юного россиянина» откроется в Пскове в этом году при поддержке областного правительства. Об этом сообщил директор псковского центра развития детей «Вообразилия» Олег Абрагам в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Программа будет предназначена для детей дошкольного возраста. Это будет классическая подготовка к школе, но с элементами патриотического воспитания. «Туда включён патриотический блок в контексте образования. То есть не так, что мы празднуем тот или иной праздник. А мы празднуем этот праздник, но в процессе занимаемся какими-то определёнными обучающими программами», – объяснил Олег Абрагам.

Он также отметил, что необходимо не только рассказывать ребёнку о важных вещах, таких как патриотизм, уважение к старшим, сохранение окружающей среды, но и объяснить им, для чего они нужны и чем чревато пренебрежение ими.

Олег Абрагам добавил, что учебная программа будет эксклюзивная, полностью составленная педагогами школы. «Мы бились над составлением этой программы, чтобы объяснить малышу сложные вещи в игровом, доступном для него формате. Потому что просто навязать и сказать, что нужно любить флаг и гимн, нельзя. Ты должен показать, что это хорошо», – рассказал он.

«Это будет уникальный проект. Мы его долго дорабатывали, и на самом деле это тот опыт, который мы набирали довольно мучительными темпами, потому что дети бывают разные. Бывают дети, у которых нет никаких проблем со здоровьем, но при этом есть какие-то психологические проблемы, которые родители могут не видеть. Первое направление нашей школы – это помощь в обучении русскому, математике, английскому. Потому что учителям крайне тяжело, когда по 40 человек в классе, просто не хватает педагога на всех. Второе направление – логопедия, дефектология, олигофренопедагогика», – поделился Олег Абрагам.

Он также отметил, что особое внимание уделяет подбору кадров. «Очень тяжело подобрать, очень много критериев. У меня 68 критериев только своих личных. Важны человеческие и профессиональные качества, при этом опыт не всегда имеет значение. Мне проще никого не взять, чем взять человека, в котором я ошибусь. Поэтому текучка кадров очень маленькая. Это единичные случаи», – подытожил Олег Абрагам.