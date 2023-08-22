В Псковской области не хватает олигофренопедагогов и нейропсихологов – эксперт

11:57, 22 августа 2023, ПАИ

Олигофренопедагогов и нейропсихологов не хватает в Псковской области. Об этом заявил директор Псковского центра развития детей «Вообразилия» Олег Абрагам в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эксперт отметил, что олигофренопедагог – это самый редкий и востребованный специалист, по Пскову их единицы. Он также сказал, что хотел бы привлечь в свою школу нейропсихологов. «В Псковской области есть два человека, которые имеют профильное классическое образование. Я не беру сейчас людей, которые окончили какие-то курсы, таких «специалистов» я взять не могу. Потому что есть у нас нейропсихологи, которые заряжаются от звёзд, они называют себя нейропсихологи-астрологи. Это, к сожалению, огромная проблема, и я пока не могу найти специалистов хорошего уровня», – рассказал Олег Абрагам.

Он отметил, что в период пандемии в школе пробовали онлайн-формат, но он не сработал. «Нейропсихолог – это специалист, который работает с людьми, у которых есть проблемы, серьёзные проблемы. Так же, как и дефектолог. Мне будет стыдно за свою работу, если мы будем это через видеокамеру делать. Не будет того результата, который мог бы быть. Это не обучение английскому языку взрослого ребёнка, у которого всё хорошо», – поделился Олег Абрагам.