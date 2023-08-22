В Подмосковье пскович задержан за перевозку наркотиков в арендованном автомобиле

13:07, 22 августа 2023, ПАИ

40-летний уроженец Псковской области задержан в Подмосковье по факту сбыта наркотиков, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Автомобиль каршеринга, за рулём которого находился уроженец Псковской области, сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили в Московской области.

На коврике за пассажирским сидением полиция обнаружила полимерный пакет. В нём находились три свёртка, которые были обмотаны скотчем. В двух из трёх свёртках оказался наркотик мефедрон общей массой порядка 700 граммов.

Пскович пояснил, что в одном из мессенджеров он получил предложение заработать деньги. Для этого мужчине нужно было забрать из тайника свёртки и отвезти их в другой тайник в Ленинском городском округе.

В отношении уроженца Псковской области возбуждено уголовное дело в рамках статей 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд заключил мужчину под стражу. Остальную часть изъятых вещей исследуют в рамках возбуждённого уголовного дела.