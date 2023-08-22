Новая партия машин для медиков поступила в Псковскую область

15:42, 22 августа 2023, ПАИ

Ещё 15 автомобилей отечественного производства ГАЗ, «Соболь», «Нива Легенд», «Нива Тревел» и «Лада Гранта» поступили в медицинские организации Псковской области при поддержке Правительства РФ. Ключи от машин главным врачам медицинских учреждений вручил губернатор региона Михаил Ведерников сегодня, 22 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников подчеркнул, что по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Демография» в этом году на сумму более 42 миллионов рублей закупили 41 автомобиль. 26 машин уже работают в районах, а 15 передали сегодня, 22 августа.

«На этих машинах можно будет медицинским работникам доезжать до своих пациентов, можно будет пациентов возить в медицинские учреждения, доставлять лекарственные препараты на самые отдалённые территории, в наши ФАПы, в которых теперь эти лекарственные препараты можно продавать. Поэтому я вас поздравляю с этим событием. Правительству Российской Федерации спасибо за поддержку, и надеюсь, что эти автомобили сделаю вашу работу немножко удобнее и комфортнее. А мы со своей стороны будем делать всё, чтобы наша медицина развивалась, тем более что результаты у нас есть, хорошие, в том числе и сегодня мы ещё раз в этом убедились», – отметил Михаил Ведерников.

Ключи от легковых автомобилей для оказания первичной и неотложной медицинской помощи вручили главному врачу Печорской районной больницы Марине Бедюх, главному врачу Опочецкой межрайонной больницы Владимиру Богатыреву, главному врачу Невельской межрайонной больницы Валерию Василевскому, главному врачу Новосокольнической межрайонной больницы Дмитрию Жгуну, и. о. главного врача Бежаницкой межрайонной больницы Людмиле Захаровой, и. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Ирине Ивановой, главному врачу Псковской городской поликлиники Галине Невалённой, главному врачу Себежской районной больницы Алексею Прокофьеву, главному врачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной, главному врачу Дедовичской районной больницы Наталье Шереметьевой, заместителю главного врача Струго-Красненской межрайонной больницы Андрею Скубию, главному врачу Псковской детской городской поликлиники Эльвире Мелех.

«Это не первый раз, когда мы получаем новые автомобили. И, конечно, это огромное подспорье в нашей работе. Хочется сказать большое спасибо от лица главных врачей, коллективов, которые стоят за нашими спинами, за то внимательное, чуткое отношение ко всем нам. Очень надеемся, что и дальше всё будет также развиваться. Мы будем стараться, даём вам слово», – сказала Эльвира Мелех.

Также от имени правительства Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи с тем, что медики из Великих Лук на всесоюзных профессиональных соревнованиях заняли первое место. Коллективу Псковской станции скорой медицинской помощи вручили благодарственное письмо правительства Псковской области.

Михаилу Ведерникову также поступило предложение организовать внутренние соревнования среди сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи. «Давайте сделаем. Я предлагаю сделать эти мероприятия ежегодными для того, чтобы была возможность на региональном уровне отбирать лучших из лучших», – ответил глава региона.