Более 100 млн рублей потратили на дороги в Пыталовском районе за пять лет

18:47, 22 августа 2023, ПАИ

Более 106 млн рублей потратили на дороги в Пыталовском районе за последние пять лет. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Вера Кондратьева отметила, что самый масштабный ремонт был на улице Красноармейской, на неё затратили трёхлетний объём средств дорожного фонда. Не менее масштабно благодаря региональному комитету по транспорту была выполнена дорога местного значения в деревне Верхние Савинцы.

«За последние пять лет мы попробовали привести в порядок уличную сеть в городе и на других территориях», – отметила глава района.