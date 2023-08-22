Вера Кондратьева: ТОС – наши помощники

18:43, 22 августа 2023, ПАИ

О деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«ТОС – это наши помощники, это замечательные активные люди, которые действительно не только требуют. Потому что есть такая практика: прийти, потребовать, стукнуть кулаком. А это люди, которые помогают. Они приходят, советуются, причём не только с нами, с отделами и комитетами администрации района, но и с соседними домами, улицами», – поделилась Вера Кондратьева.

На данный момент в Пыталовском районе действует 22 ТОС. «В 2018 году было одно, раньше город как-то отставал. Но это ТОС было очень активным: они писали проекты, три проекта почти выиграли год за годом. ТОС так и называется: «Дружные соседи». Они сначала поставили беседку у себя во дворе, потом благоустроили территорию, теперь сделали плитку от дома прямо к тротуару, идущему вдоль улицы Белорусской. Поэтому, наверное посмотрев на них, все остальные начали подтягиваться», – рассказала глава района.

В Пыталово зарегистрированы шесть ТОС, причём четыре из них выиграли последний региональный конкурс, а всего в районе выиграло десять ТОС.

Вера Кондратьева упомянула, что пыталовские ТОС активно принимают участие в конкурсах. За три года регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений неравнодушные жители выиграли около шести миллионов рублей. Они представляли совершенно разные проекты: от создания навесного моста и колодца до благоустройства гражданского кладбища.

«Мы работаем вместе, такая синергия проектов получается. Благоустраивали мы дворовую территорию по дорожному фонду на улице Красноармейской: два двора отремонтировали, поребрики положили, асфальт новый уложили. А ТОС этих домов решило дополнить благоустройство этой территории интересными скамеечками, они к каждому подъезду по одной поставили. Получился симбиоз проектов: и в рамках дорожного фонда, и в рамках ТОС», – подытожила Вера Кондратьева.