О сложностях и перспективах приграничного положения Пыталовского района рассказала Вера Кондратьева

19:41, 22 августа 2023, ПАИ

Сложности и перспективы приграничного положения Пыталовского района обсудили с главой муниципалитета Верой Кондратьевой в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Вера Кондратьева отметила, что близость Пыталовского района к границе во многом определяет векторы его развития. «Раньше мы участвовали в различных программах приграничного сотрудничества: в программах «Россия – Латвия», «Россия – Эстония». Мы выигрывали проекты, благоустраивали территории. Но время, конечно, изменилось. Мы сейчас нацеливаемся на сотрудничество с Белоруссией. У нас заключены соглашения, поэтому в перспективе возможны какие-то экономические проекты. Сейчас мы пока пользуемся тем, что культурные и спортивные делегации обмениваются», – рассказала Вера Кондратьева.

Что касается сложностей на границе, глава района отметила, что достаточно сложно и серьёзно было в прошлом году. В этом году аналогичная ситуация возникла только один раз примерно два месяца назад, когда граждане с территории Латвии хотели попасть в Россию. Вера Кондратьева также добавила, что Пыталовский район вплотную работает с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, с Федеральным агентством по обустройству государственной границы РФ, с таможенными структурами и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают смежные услуги. «Дорожники и коммунальные службы, конечно, напрягаются, но в целом мы работаем в штатном режиме, никакого ажиотажа нет», – подытожила глава района.