Летние каникулы школьников из Пскова прошли на даче - опрос

09:12, 23 августа 2023, ПАИ

Сервис SuperJob узнал у родителей, где отдыхали или будут отдыхать школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие родители детей школьного возраста из Пскова.

Дети каждого третьего псковича этим летом отдыхали на даче (32%). 3 из 10 родителей рассказали, что их дети провели все каникулы дома. 22% горожан отправили своих детей на Черное море, 8% — в летний лагерь. Дети-школьники 6% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 5% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 10% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.