Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с 79-летием со дня образования региона

11:43, 23 августа 2023, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила жителям Псковской области поздравительный адрес в честь 79-летия со дня образования региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На протяжении многих веков Псковская область является надёжным оплотом нашего Отечества. Её древние крепости – Псков, Изборск, Гдов, Остров, упомянутые в ранних летописях, всегда стойко отражали вражеские натиски. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для региона, но его жители, следуя ратным традициям предков, не сдавались, героически боролись и смогли отстоять свою малую родину.

Сегодня область продолжает развиваться, играя важную роль в системе межхозяйственных связей Северо-Запада нашей страны. Большое внимание уделяется укреплению научно-образовательного потенциала, патриотическому воспитанию молодого поколения, реализации социально значимых проектов и перспективных экономических инициатив. Многое делается для сохранения исторической памяти, уникального культурного и духовного наследия региона.

Пусть все начинания жителей Псковской области будут успешными, заложат надёжную основу для её дальнейшего процветания.

Желаю новых достижений, добра и благополучия», – говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.

Отметим, что Псковская область образована решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года.