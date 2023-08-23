Директор «Школы 21» из Великого Новгорода стал гостем программы «Дежурный по городу»

12:30, 23 августа 2023, ПАИ

Программа «Дежурный по городу» вышла сегодня, 23 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В гостях у ведущего Александра Машкарина – директор «Школы 21» в Великом Новгороде Андрей Латышев.

Как стать учеником бесплатной школы программирования, нужно ли иметь базовое образование, или можно начинать с «нуля»? Почему на этот проект Сбера псковичам стоит обратить внимание? Что представляет из себя кампус НовГУ, в котором проходит обучение? Какие карьерные успехи ожидают выпускников «Школы 21»?

Об этом и не только – в программе «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь».