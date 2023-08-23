Почти на 50% выполнен план капремонта домов в Псковской области
Почти на 50 % выполнен план капитального ремонта домов в Псковской области. Об этом рассказал и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Строительный сезон у нас короткий. У нас осталось 1,5–2 месяца, в которые можно проводить строительно-монтажные работы. В настоящее время у нас план выполнен на 50 %. Контракты на все многоквартирные дома заключены, и, соответственно, основная масса сейчас в активной фазе выполнения», – сказал он.
Андрей Анисимов подчеркнул, что сейчас основной акцент сделан на сезонных работах – капремонте отопления и кровли.
Он подчеркнул, что всё идёт в штатном режиме и ожидается, что по итогам года выполнение плана будет близко к 100 %. Также Андрей Анисимов уточнил, что все основные работы будут завершены в конце октября – начале ноября.
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