Почти на 50% выполнен план капремонта домов в Псковской области

20:11, 23 августа 2023, ПАИ

Почти на 50 % выполнен план капитального ремонта домов в Псковской области. Об этом рассказал и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Строительный сезон у нас короткий. У нас осталось 1,5–2 месяца, в которые можно проводить строительно-монтажные работы. В настоящее время у нас план выполнен на 50 %. Контракты на все многоквартирные дома заключены, и, соответственно, основная масса сейчас в активной фазе выполнения», – сказал он.

Андрей Анисимов подчеркнул, что сейчас основной акцент сделан на сезонных работах – капремонте отопления и кровли.

Он подчеркнул, что всё идёт в штатном режиме и ожидается, что по итогам года выполнение плана будет близко к 100 %. Также Андрей Анисимов уточнил, что все основные работы будут завершены в конце октября – начале ноября.