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Есть ли проблемы с подрядчиками при проведении капремонта, рассказал псковский эксперт

Есть ли в Псковской области проблемы с подрядчиками при проведении капитального ремонта, рассказал и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Всё находится под ежедневным контролем. С каждым подрядчиком проводятся беседы, чтобы своевременно работы были начаты и завершены. Если случаются какие-то задержки, мы реагируем, подрядчику отправляем письма, вызываю каждого подрядчика индивидуально», – рассказал Андрей Анисимов.

Он также напомнил, что существует строительный контроль за выполнением работ. Также управляющие компании сообщают в Фонд капремонта о заминках и выявленных проблемах при выполнении работ.

«Пока такого, что подрядчики не приступают к работам и не реагируют на обращения Фонда капремонта или строительного контроля, нет. Всё идёт в штатном режиме. Я думаю, что выполнение плана капремонта будет близко к 100 %», – подчеркнул Андрей Анисимов.

Фото: ПАИ

Он уточнил, что рынок подрядчиков один и тот же, как это было в предыдущие годы. «Иногородних у нас не так много, за исключением [подрядчиков в сфере] лифтового оборудования, но они есть. Когда на рынок приходит новый подрядчик, мы к нему более трепетно относимся, смотрим, как он может, не может, по срокам смотрим, успевает ли он по графику, и, соответственно, стимулируем его постоянно, чтобы он работы выполнил в срок», – объяснил Андрей Анисимов.

Гость эфира также заметил, что подрядчику, помимо выполнения работы, нужно её ещё и сдать – оформить исполнительную документацию, согласовать со всеми членами комиссии, выверить все объёмы работ.

Андрей Анисимов также рассказал, что с начала года в реестр недобросовестных подрядчиков попала одна подрядная организация, выполнявшая капремонт в регионе: был переходящий контракт с прошлого года, компания не выполнила работы в срок, и контракт пришлось расторгнуть.

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