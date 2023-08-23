86 домов планируют отремонтировать в Псковской области в 2024 году

20:26, 23 августа 2023, ПАИ

116 конструктивных элементов в 86 многоквартирных домах планируют капитально отремонтировать в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, разработка проектной документации на капремонт находится на завершающей стадии. К концу года планируется провести аукцион, чтобы к началу года с заключёнными контрактами подрядчики вышли на объекты.

Андрей Анисимов уточнил, что всего в следующем году планируется капитально отремонтировать 116 конструктивных элементов в 86 многоквартирных домах. Помимо Пскова и Великих Лук, основная их часть – в крупнейших муниципалитетах региона, таких как Псковский и Островский районы.