60 лифтов заменили в домах в Псковской области в этом году

17:58, 23 августа 2023, ПАИ

60 лифтов заменили в многоквартирных домах в Псковской области в этом году. Об этом сообщил и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он также уточнил, что в следующем году по плану собираются заменить 44 лифта в многоквартирных домах.

«В этом году мы контракты сделали с опережением, то есть контракт по лифтовому оборудованию закрыт был уже где-то в апреле. Лифтовики постоянно интересуются, когда будет новая работа, когда будут аукционы. Поэтому это конкурентный рынок», – рассказал Андрей Анисимов.