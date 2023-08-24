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Происшествия

Мужчина пытался устроить диверсию на железной дороге в Псковском районе

Местного жителя, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции Псков-Товарный, задержали сотрудники ФСБ и полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Сотрудники ФСБ установили, что мужчина в мессенджере Telegram связался с волонтёром украинского общественного гуманитарного проекта, который направлен на вербовку россиян для совершения диверсионно-террористических актов.

Вечером 2 августа пскович, следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых Сил РФ, прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе. Разводным гаечным ключом мужчина попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем его поджечь и уничтожить.

Как сообщили в ведомстве, осуществить преступный замысел злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками органа безопасности.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил в отношении псковича уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

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