Заключительный джазовый концерт состоялся во дворе Поганкиных палат в Пскове

18:48, 24 августа 2023, ПАИ

Выступление Zal Juglar Trio из Аргентины состоялось во дворе Поганкиных палат в Пскове 23 августа в рамках проекта «Галерея-Джаз» – совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника. Концерт стал заключительным событием цикла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как отметили сотрудники музея, гости услышали Días del Che Guevara, или в переводе на русский «Дни Че Гевары», – уникальную программу, в которой музыканты исполнили известные во всём мире революционные песни Hasta Siempre Comandante Карлоса Пуэблы, Canción del elegido Сильвио Родригеса, Casa de Cartón Али Примеры.

«Я думаю, что тематика нашего выступления во многом созвучна истории России и тем событиям, которые происходили в ней в период революции. В этом истории Латинской Америки, России и Советского Союза мне кажутся похожими. Мне всегда очень приятно приезжать в Россию, потому что здесь я чувствую близость и понимание с русскими людьми», – поделился Zal Juglar.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника













Окунуться в эту эпоху слушателям позволили музыканты Zal Juglar Trio из Аргентины. «Они заново переосмысляют её для современного слушателя, используя самые разные элементы фольклорной и джазовой музыки. Это музыкальное путешествие в мир Испании и далёкой латиноамериканской музыки, её ритмов и мелодий, которые в эпоху революций покорили весь мир», – подчеркнули в музее.