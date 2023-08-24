Скрипач Даниил Коган станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»

13:30, 24 августа 2023, ПАИ

Потомственный скрипач, лауреат международных конкурсов Даниил Коган станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 24 августа, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Сохраняя династию: как семья влияет на музыкальную карьеру, и что чувствуешь, когда бабушка и дедушка – известные музыканты?

На вкус и цвет: как и чем отличается публика в разных городах и странах?

Жить когда: гастроли, репетиции, концерты – насколько изматывающая жизнь у скрипача?

Первый из первых: возможно ли в соревновательном процессе выяснить, кто более талантлив?

Найди отличия: в чём разница межу «классической» скрипкой и «эстрадной»?

Верный подход: как личность композитора влияет на подход к изучению произведения?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».