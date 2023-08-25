Известный скрипач предложил регулярно проводить концерты в Покровской башне в Пскове

15:01, 25 августа 2023, ПАИ

Потомственный скрипач, лауреат международных конкурсов Даниил Коган, выступавший на концерте в Покровской башне в Пскове, предложил сделать подобные мероприятия постоянными. Об этом музыкант заявил в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мне сказали, что это был первый концерт в Покровской башне. Это был восторг. Я считаю, что там нужно делать постоянные концерты», – сказал Даниил Коган.

Также скрипач предложил сажать музыкантов в бойницы башни, что сделает концерт ещё более необычным.

«Это очень атмосферно проводить концерты классической музыки в подобных местах», – добавил Даниил Коган.

Напомним, что концерт в рамках проекта «Музыкальная экспедиция» состоялся в Покровской башне в Пскове 25 июля. Тогда мероприятие собрало около 200 зрителей.