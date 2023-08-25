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Какой будет программа Crescendo, рассказал участник фестиваля

Как составляется программа для фестиваля Crescendo и какой она будет, рассказал потомственный скрипач, лауреат международных конкурсов Даниил Коган в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото Даниил Коган

Гость студии отметил, что репертуар предлагают сами музыканты, а программу из предложенных композиций выбирает народный артист России, пианист с мировым именем Денис Мацуев, который также является хедлайнером фестиваля.

Также Даниил Коган сообщил, что 26 августа в Пскове пройдёт гала-концерт. Для такого формата подбирают доступную для публики музыку без особой концепции. При этом композиции необязательно должны быть известными.

«Все музыканты выбрали композиции, так сказать, пустить пыль в глаза. Денис Леонидович [хедлайнер фестиваля Crescendo, народный артист России, пианист с мировым именем Денис Мацуев. – ПАИ] играет «Рапсодию на тему Паганини». Это безумно эффектно и зрелищно», – рассказал Даниил Коган.

При этом он добавил, что музыку подбирали так, чтобы абсолютно всем понравилось.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове 25 и 26 августа. На нём в том числе выступит потомственный скрипач, лауреат международных конкурсов Даниил Коган. С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

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