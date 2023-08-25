Как скрипка получает своё имя, рассказал Даниил Коган

13:42, 25 августа 2023, ПАИ

Каким образом лучшие скрипки получают свои имена, рассказал потомственный скрипач, лауреат международных конкурсов Даниил Коган в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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Музыкант рассказал, что скрипки от мастеров Страдивари и Гварнери получают свои имена сразу несколькими способами. Либо их могут назвать по имени того, кто на ней играл, либо по имени владельца, либо по имени места, где куплена скрипка.

Так, есть скрипки Страдивари и Гварнери не только имени известных скрипачей, но и имени известных людей, таких как Антуан де Сент-Экзюпери, Ротшильд, Александр II, Генри Форд и многих других.

Самому музыканту удалось сыграть на скрипке Страдивари Феликса Юсупова, которая была замурована в стену во время революции 1917 года, но позже найдена и передана в Государственный фонд.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове 25 и 26 августа. На нём в том числе выступит потомственный скрипач, лауреат международных конкурсов Даниил Коган. С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.