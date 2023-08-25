Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На почте псковичи чаще всего покупают сладости и брендированные игрушки

«Почта России» проанализировала потребительский спрос на брендированную продукцию в отделениях Псковской области. С января по июль 2023 г. клиенты приобрели в почтовых отделениях и у почтальонов более 143 000 различных товаров, оформленных в стиле компании, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Как сообщили ПАИ в псковском отделении УФПС, самая популярная категория — кондитерские изделия. Одна треть клиентов «Почты России» — любители сладостей. Причём вафельные конфеты, молочный шоколад и леденцовая карамель пользуются практически одинаковым спросом.

На втором месте — брендированные игрушки: модели самолётов и машин от легендарной «буханки» до электромобиля. Более 1 600 уменьшенных копий почтовых автомобилей пополнили коллекции жителей Псковщины в этом году. Чаще всего они приобретали модели «LADA Largus Почта России», «КамАЗ тягач Почта России» и машинку на радиоуправлении «Электромобиль». Двери большинства машин открываются — в кабину можно посадить миниатюрного почтового водителя, а прицеп КамАЗа заполнить грузом и организовать собственную доставку. Точные копии самолёта Ту-204-100С с логотипом «Почты России» пользуются популярностью у любителей авиамоделирования. Её масштаб — 1/144. В комплект входят не только детали самолёта, но и клей, краски и кисточка.

Замыкают тройку лидеров собственного бренда компании семена овощных и цветочных культур. Садоводы и огородники этот товар приобретают в весенне-летний период.

Добавим, почтальоны могут доставить такие товары жителям региона на дом. Услуга особенно востребована пенсионерами и маломобильными людьми, которым трудно самим ходить по магазинам, а те же сладости и игрушки они покупают детям в подарок. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 августа 2023

Псковичей предупреждают о плохой видимости из-за тумана

24 августа 2023

Модуль станции водоподготовки доставили в посёлок Великолукского района

24 августа 2023

Экзамены для девятиклассников изменятся в 2024 году

24 августа 2023

Осуждённые приводят в порядок Петровский парк в Великих Луках

24 августа 2023

Девочка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

24 августа 2023

Финальные летние сборы проходят в Пушкиногорском районе

24 августа 2023

Более 100 ультрасовременных светильников подарили Каськовской школе

24 августа 2023

Приёмка образовательных учреждений состоялась в Островском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...