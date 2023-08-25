На почте псковичи чаще всего покупают сладости и брендированные игрушки

09:25, 25 августа 2023, ПАИ

«Почта России» проанализировала потребительский спрос на брендированную продукцию в отделениях Псковской области. С января по июль 2023 г. клиенты приобрели в почтовых отделениях и у почтальонов более 143 000 различных товаров, оформленных в стиле компании, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Как сообщили ПАИ в псковском отделении УФПС, самая популярная категория — кондитерские изделия. Одна треть клиентов «Почты России» — любители сладостей. Причём вафельные конфеты, молочный шоколад и леденцовая карамель пользуются практически одинаковым спросом.

На втором месте — брендированные игрушки: модели самолётов и машин от легендарной «буханки» до электромобиля. Более 1 600 уменьшенных копий почтовых автомобилей пополнили коллекции жителей Псковщины в этом году. Чаще всего они приобретали модели «LADA Largus Почта России», «КамАЗ тягач Почта России» и машинку на радиоуправлении «Электромобиль». Двери большинства машин открываются — в кабину можно посадить миниатюрного почтового водителя, а прицеп КамАЗа заполнить грузом и организовать собственную доставку. Точные копии самолёта Ту-204-100С с логотипом «Почты России» пользуются популярностью у любителей авиамоделирования. Её масштаб — 1/144. В комплект входят не только детали самолёта, но и клей, краски и кисточка.

Замыкают тройку лидеров собственного бренда компании семена овощных и цветочных культур. Садоводы и огородники этот товар приобретают в весенне-летний период.

Добавим, почтальоны могут доставить такие товары жителям региона на дом. Услуга особенно востребована пенсионерами и маломобильными людьми, которым трудно самим ходить по магазинам, а те же сладости и игрушки они покупают детям в подарок.