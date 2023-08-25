Травматолог-ортопед станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет травматолог-ортопед Татьяна Павлова.
С какими проблемами чаще всего обращаются к ортопеду? Почему и в каком возрасте у человека начинают болеть суставы? Что чаще встречается: артроз или артрит и можно ли их вылечить? В каком возрасте бег противопоказан? Это страшное слово «вальгус». Советы родителям. Береги спину смолоду. Профилактика заболеваний позвоночника.
Задать вопросы гостю в прямом эфире можно по телефону (8112) 672-883.
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
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