Травматолог-ортопед станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

12:22, 25 августа 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет травматолог-ортопед Татьяна Павлова.

С какими проблемами чаще всего обращаются к ортопеду? Почему и в каком возрасте у человека начинают болеть суставы? Что чаще встречается: артроз или артрит и можно ли их вылечить? В каком возрасте бег противопоказан? Это страшное слово «вальгус». Советы родителям. Береги спину смолоду. Профилактика заболеваний позвоночника.

Задать вопросы гостю в прямом эфире можно по телефону (8112) 672-883.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.