Митрополит Тихон освобождён от должности ректора Псковской духовной семинарии

13:32, 25 августа 2023, ПАИ

Священный Синод Русской православной церкви принял решение освободить митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от должности ректора Псковской духовной семинарии, сообщается в журналах Синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

Исполняющим обязанности ректора назначен иеромонах Андрей (Коротков).

«Постановили в связи с прошением преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона освободить его от должности ректора Псковской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии иеромонаха Андрея (Короткова), первого проректора упомянутой семинарии, ранее назначенного на эту должность на основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – говорится в сообщении Синода.