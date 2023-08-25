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Митрополит Тихон освобождён от должности ректора Псковской духовной семинарии

Священный Синод Русской православной церкви принял решение освободить митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) от должности ректора Псковской духовной семинарии, сообщается в журналах Синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

Фото: Андрей Степанов

Исполняющим обязанности ректора назначен иеромонах Андрей (Коротков).

«Постановили в связи с прошением преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона освободить его от должности ректора Псковской духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии иеромонаха Андрея (Короткова), первого проректора упомянутой семинарии, ранее назначенного на эту должность на основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – говорится в сообщении Синода.

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