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Разницу между артритом и артрозом объяснила псковичам травматолог-ортопед

Разницу между артритом и артрозом объяснила травматолог-ортопед Татьяна Павлова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Артрит – воспалительное заболевание суставов. Возникает в виде осложнений, например, после ангины, скарлатины. Артроз связан с дегенеративными процессами в суставах и чаще всего проявляется у пожилых пациентов», – уточнила врач.

Причём замена сустава не панацея. «Можно поставить красивый, новый сустав и стать колясочником. Потому что сустав надо заставить работать с мышцей, надо постоянно двигаться, заниматься ЛФК», – подчеркнула ортопед.

Татьяна Павлова рассказала, что при сидячей работе можно получить больную спину, при стоячей – проблемы с ногами. «Вообще сидячая работа спину просто убивает. Но в целом чаще, конечно, страдают суставы нижних конечностей – все мы ходим, все испытываем нагрузку», – добавила ортопед.

Кроме того, по её словам, к ортопедам чаще обращаются либо очень молодые пациенты, либо пожилые. «Молодых много в силу их активности и активных занятий спортом, пожилых – из-за их любви к дачным работам», – пояснила Татьяна Павлова.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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