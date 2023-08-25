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Псковский ортопед: Приём коллагена не выход при проблемах с суставами

Приём коллагена не выход при проблемах с суставами, подчеркнула травматолог-ортопед Татьяна Павлова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Коллагены принимают курсами, но они не действуют бесконечно, предупредила Татьяна Павлова.

«Мы чаще всего назначаем их при травмах, при больших нагрузках у спортсменов. Но это не выход, вы тут же не помолодеете, и суставы не омолодите», – уточнила травматолог-ортопед.

Татьяна Павлова отметила, что существует множество разных типов коллагенов. «Мы, как правило, назначаем второго типа, – уточнила врач. – Но не надо только в него упираться и есть только коллаген или только кальций. Мы же строим «дом» из множества разных кирпичиков. Поэтому важно просто сбалансированно питаться. Не стоит принимать витамины, если у вас нет дефицита. Гипервитаминоз лечится хуже авитаминоза. И не надо за врача придумывать себе назначения».

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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