Лишний вес, как ластик, стирает суставы – псковский врач

17:01, 25 августа 2023, ПАИ

«Рюкзак» в виде лишних килограммов, как ластик, стирает суставы, предупредила травматолог-ортопед Татьяна Павлова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вес – это большая проблема, конечно», – отметила врач.

«Если набрать весь за короткий промежуток времени, то суставы будут страдать. А если человек вообще склонен к полноте и привык активно двигаться даже в таком весе, то проблем будет меньше», – уточнила Татьяна Павлова.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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