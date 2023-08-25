Вальгусную стопу поздно корректировать в 15 лет – псковский ортопед

18:20, 25 августа 2023, ПАИ

Вальгусную стопу поздно корректировать в 15 лет, подчеркнула травматолог-ортопед Татьяна Павлова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чем раньше корректируется вальгусный тип стопы у ребёнка, тем легче это устранить. В 15 лет, например, поможет уже только операция», – предупредила Татьяна Павлова.

Причём, по словам врача, нельзя просто прийти в ортопедический магазин и выбрать стельку или обувь. «Там масса нюансов, поэтому назначать их должен врач», – отметила ортопед.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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