Ортопед: Уроков физкультуры в школе должно быть больше

18:18, 25 августа 2023, ПАИ

Уроков физкультуры в школе должно быть больше, уверена травматолог-ортопед Татьяна Павлова. Своё мнение она высказала в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ну невозможно сидеть по шесть – восемь часов в школе. Отсюда зажимы, отсюда больные и кривые спины, – констатировала врач. – Что касается офисных работников, они тоже сидят по восемь часов «шея вперёд». Вот у них и болят спины, поясницы, шеи. Потом так же сгорбившись бегом домой и на подушечку. Вряд ли кто-то шейную гимнастику делает. А это нужно: или зарядка лёгкая, или массаж, если он вам помогает».

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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