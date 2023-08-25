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Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в Псковской области

XVI Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт на территории музея-усадьбы коренного малочисленного народа сету (сето) в деревне Сигово Псковской области 28 августа. Об этом сообщает Федеральный фонд по делам национальностей.

Фото здесь и далее: ПАИ

Фестиваль проводится ежегодно в день празднования Успения Пресвятой Богородицы – престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, история которого неразрывно связана с духовными традициями коренного малочисленного народа сето.

Фестиваль традиционно проходит в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в деревне Сигово. Это единственный в России музей коренного малочисленного народа сето.

В этом году фестиваль встретит представителей сето из Красноярского края и других финно-угорских народов: вепсов, ижоры и водь. В рамках фестиваля пройдет шествие творческих коллективов и участников фестиваля в национальных костюмах.

Для гостей фестиваля будет организована ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной сетоской кухни, творческие мастер-классы и работа интерактивных площадок. Также гости праздника смогут услышать традиционное многоголосное пение леэло, своими глазами увидеть уникальные костюмы и причудливые серебряные украшения.

Отметим, что фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» – это уникальная площадка, дающая возможность прикоснуться к материальной культуре коренного малочисленного народа сето, узнать их историю и быт, поближе познакомиться с трудолюбивым и гостеприимным народом сето.

Организаторами фестиваля выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» и комитет по культуре Псковской области.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области.

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