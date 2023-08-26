ФОТОРЕПОРТАЖ. 30-летие возрождения Снетогорского монастыря

26 августа 2023 года Снетогорская обитель празднует 30-летие возрождения собора Рождества Богородицы.



Литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.



Об этом – в нашем фоторепортаже.



Напомним, что впервые псковские летописи упоминают монастырь в 1299 году в связи с гибелью игумена Иоасафа и 17 монахов во время нападения на Псков рыцарей-меченосцев. В 1309 году при игумене Иове в монастыре был заложен каменный собор во имя Рождества Богородицы, завершенный в 1311 году и расписанный фресками в 1313 году.



Во время Ливонской войны, при осаде Пскова войсками польского короля Стефана Батория (1581 год) монастырь был занят вражескими войсками. В конце XVI века фрески в интерьере собора были забелены во время ремонта, наружные росписи сбиты.



С 1919 году собор, в числе других древних построек монастыря, был включён в охранные списки памятников архитектуры Пскова и до начала 1920-х годов оставался в ведении Псковского Архиерейского дома. В 1921-1923 годы была утрачена глава, сломаны кровли и оконные рамы.



В 1930-х годах на территории бывшего монастыря был расположен дом отдыха псковского завода «Пролетарий».



В 1949-1964 годы в соборе был проведён ряд исследований и косметических ремонтов, после чего здание было передано в ведение Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника как объект музейного показа. На территории бывшего монастыря размещался детский кардиологический санаторий.



В 1993 году собор Рождества Пресвятой Богородицы передали религиозной общине с условиями ограничения богослужений.