ФОТОРЕПОРТАЖ. Первый день фестиваля Crescendo в Пскове Фото: Игорь Ефименко

Первый день фестиваля Crescendo прошёл в Пскове 25 августа.

Об этом – в фоторепортаже Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов проходит 25 и 26 августа в Пскове. Вчера симфонический гала-концерт состоялся в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Сегодня зрителей пригласили в Зелёный театр на концерт «И классика, и джаз».

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.