Соборную и Октябрьскую площади в Печорах полностью отремонтируют до конца года

14:14, 27 августа 2023, ПАИ

Соборную и Октябрьскую площади в Печорах полностью отремонтируют до конца года, рассказал в интервью ведущему программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» Александру Машкарину директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

«В Печорах к празднику сделаем максимум возможного на Соборной площади, а завершим уже после. Сейчас там, к примеру, заменены фонарные столбы - установлены красивые чугунные, но и старые советские еще остались. Разумеется, их мы уберём полностью, чтобы не было никаких проводов в небе над площадью. Кроме того, в этом году завершим ремонт на Октябрьской площади», - уточнил Денис Василенко.

Также в этом году завершится реставрация Святых ворот Псково-Печерского монастыря, будут доделаны коммуникации внутри обители: водоснабжение, канализация, элетричество. Также будут отреставрированы несколько башен, которые окружают монастырь.