Древние галереи вскрыли археологи у храма Николы со Усохи в Пскове

15:45, 27 августа 2023, ПАИ

Древние галереи вскрыли археологи у церкви Николы со Усохи (храм включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО) в Пскове. Об этом директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко рассказал в интервью ведущему программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» Александру Машкарину.

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Денис Василенко уточнил, что археологи уже углубились в культурный слой примерно на метр. В результате и оказались вскрыты фундаменты древних галерей храма. Во время реставрации у церкви будет сделано понижение грунта, так как со временем постройка вросла в землю.

«Мы планируем в этом году завершить археологические изыскания и начать работы по выносу сетей. Дело в том, что рядом с церковью под землёй проложен высоковольтный кабель, если его случайно перерубить, то мы пол-Пскова оставим без света. Сейчас как раз ведём подготовительную работу к выносу», – пояснил Денис Василенко.