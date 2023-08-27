Музейный сотрудник и ветеринар станут гостями программы «Псковский телеграм Online»

16:41, 27 августа 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 28 августа, в 11:30.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. О традициях и обычаях празднования в Псковской области ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с сотрудником Псковского музея-заповедника Евгенией Листковой.

В преддверии профессионального праздника ветеринар Павел Синица расскажет о том, почему становятся ветеринарными врачами, каких питомцев заводят псковичи, а также даст несколько полезных советов владельцам домашних животных.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 28 августа, в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах «ВКонтакте».