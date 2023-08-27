ФОТОРЕПОРТАЖ. Второй день фестиваля Crescendo в Пскове Фото: Андрей Кокшаров

Второй день фестиваля Crescendo прошёл в Зелёном театре в Пскове вчера, 26 августа.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов прошёл 25 и 26 августа в Пскове. 25 августа симфонический гала-концерт состоялся в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Вчера зрителей пригласили в Зелёный театр на концерт «И классика, и джаз».

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.