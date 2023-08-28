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550-летие со дня основания отмечают Псково-Печерский монастырь и слобода Печоры

Престольный праздник и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отмечается 28 августа.

Главная святыня древнего монастыря — икона Успения Божией Матери. Здесь находится сразу несколько почитаемых чудотворных образов. Один из них находится в центре Успенского храма и особо чтим паломниками. Перед этой иконой братия совершает молебны, ее выносят на большой крестный ход вокруг обители в день Успения Пресвятой Богородицы.

Территорию обители перед праздничным днем выстелили свежескошенной травой и узорами из цветов. Накануне состоялась малая вечерня с акафистом и всенощное бдение на Успенской площади.

В праздничный день Печоры принимают многочисленных гостей и паломников. В числе участников мероприятий губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ Алексей Наумец, депутат Государственной Думы Александр Козловский. Праздничный день начался в обители с ранней литургии в Успенском соборе монастыря. Поздняя литургия началась в 10:00 на Михайловской площади. Ее проводит митрополит Псковский и Порховский Тихон. Завершит службу большой крестный ход вокруг монастыря. По традиции, паломники пройдут его вокруг всей обители.

Трансляция службы и других праздничных мероприятий ведется на большом мониторе в центре города.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — уникальное место на территории Псковской области. Обитель имеет богатую историю. Древние традиции, которые бережно хранит братия, не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена — монастырь вместе с Отечеством пережил разрушительные войны и другие тяжелые времена. Двери монастыря, несмотря на все невзгоды, ни разу не закрывались.

В год 550-летия монастыря и слободы Печоры запущен и реализуется масштабный проект реставрации обители и модернизации инфраструктуры города при поддержке Правительства РФ и активном участии правительства Псковской области. Особое внимание уделяется обновлению инженерной инфраструктуры, улучшению транспортной доступности города, благоустройству общественных пространств, созданию новых точек притяжения для туристов и паломников.

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