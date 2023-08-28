Основатель сыроварни из Пушкинских Гор станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:40, 28 августа 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 28 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. На этот раз в гостях у ведущих основатель сыроварни из Пушкинских Гор Сергей Сальный.

Темы для обсуждения:

– Как решиться заняться бизнесом, да и ещё в совершенно новой отрасли?

– Чем авторские сыры отличаются от всем известных классических видов сыра?

– Сыры под названиями: «Для неё» и «Сыр из конопли». Это маркетинг или полноценные продукты?

– Как предпринимателю удалось взять награду в номинации «Редкие сыры» на всероссийском конкурсе?

– И самое главное: в каких заведениях можно попробовать фирменный сыр?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».