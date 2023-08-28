Борис Елкин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием

14:40, 28 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием.

«Псково-Печерский монастырь – уникальное место, которое буквально дышит историей и притягивает своей мощной энергетикой паломников со всего мира, – написал Борис Елкин. –Тысячи верующих приехали сегодня сюда праздновать престол, Успение Богородицы, и 550-летие обители».

«Искренне поздравляю всех с праздником и желаю здравия, благополучия и долголетия наместнику монастыря, владыке Тихону, братии, прихожанам и всем жителям Печор!» – заключил глава Пскова.