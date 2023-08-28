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Общество

Борис Елкин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием

 Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Псково-Печерский монастырь – уникальное место, которое буквально дышит историей и притягивает своей мощной энергетикой паломников со всего мира, – написал Борис Елкин. –Тысячи верующих приехали сегодня сюда праздновать престол, Успение Богородицы, и 550-летие обители».

«Искренне поздравляю всех с праздником и желаю здравия, благополучия и долголетия наместнику монастыря, владыке Тихону, братии, прихожанам и всем жителям Печор!» – заключил глава Пскова.

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Борис Елкин поздравил Псково-Печерский монастырь с 550-летием


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