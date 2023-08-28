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Псковский школьник стал призёром крупнейшего в Азии форума юных изобретателей

Воспитанник детского технопарка «Кванториум», ученик псковского многопрофильного лицея № 4 Илья Щембелов стал серебряным призёром крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей CASTIC, который прошёл в городе Ухань провинции Хубэй в Китае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Илья Щембелов стал первым представителем области, который принял участие в этом мероприятии. На форуме он представил проект «Разработка модели бионической кисти PHandR».

Псковичу вручили диплом Уханьского технологического университета и пригласили к участию в международной онлайн-конференции ISIF.

На форуме CASTIC конкурсанты презентовали свои проекты по математике, умным системам, робототехнике и другим направлениям в сфере научно-технического развития. Для участников также организовали экскурсионную и развлекательную программу.

«Поразил уровень организации мероприятия, на многих этапах применяются современные технологии. Например, в бейджи зашит чип, дающий нам право зайти на площадку, получить инвентарь для стендов. Для доступа в зону форума мы проходили через систему распознавания лиц», – рассказал Илья Щембелов.

Отметим, что пскович – многократный победитель всероссийских и международных конкурсов робототехники. Например, ранее он занял первое место на международном форуме изобретателей в Москве Step into the future, где представил проект «Разработка сенсорной системы для управления манипулятором».

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