Начало нового учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 29 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая новому учебному году, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 августа.

Какие новшества появятся в этом году, как пройдут линейки на 1 сентября, сколько педагогов пришли в образовательные учреждения, в какие вузы поступили псковские выпускники, пользовались ли спросом региональные ссузы.

Об этом и многом другом расскажет врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.