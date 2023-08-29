Начало нового учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая новому учебному году, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 августа.
Какие новшества появятся в этом году, как пройдут линейки на 1 сентября, сколько педагогов пришли в образовательные учреждения, в какие вузы поступили псковские выпускники, пользовались ли спросом региональные ссузы.
Об этом и многом другом расскажет врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 августа 2023
Творческие коллективы Пскова могут принять участие во Всероссийской танцевальной олимпиаде
29 августа 2023
Трудовое воспитание и советники директоров: о нововведениях в школах рассказали псковичам