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Общество

Творческие коллективы Пскова могут принять участие во Всероссийской танцевальной олимпиаде

Творческие объединения Пскова могут побороться за звание лучшего танцевального коллектива. Отборочные конкурсы Всероссийской танцевальной олимпиады начнутся в октябре. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Фото: Псковский областной колледж искусств

Главное танцевальное событие года пройдет в пяти городах России и завершится гранд-финалом в Санкт-Петербурге.

Призовой фонд олимпиады составляет один миллион рублей, который будет разыгран среди ста лучших танцевальных коллективов. В жюри номера танцоров оценивают профессора хореографических вузов России, заслуженные постановщики и балетмейстеры.

Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях: народный танец и стилизация, эстрадный танец, современный танец, классический танец и стилизация, детский танец, уличные направления, спортивная хореография, танцевальное шоу и восточный танец.

С подробными условиями участия можно ознакомиться на сайте конкурса.

Отметим, что федеральный проект «Всероссийская танцевальная Олимпиада» – это уникальное хореографическое состязание, призванное сформировать единый рейтинг танцевальных коллективов по каждой из номинаций первенства. Организатором выступает арт-объединение «Творческие сезоны».

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