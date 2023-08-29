Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, в 14:00.
Темы для обсуждения:
– Как глава регионального парламента оценивает ход предвыборной кампании по выборам кандидатов и активность кандидатов?
– Муниципальные выборы: где кампания идёт наиболее ожесточенно?
– В каких условиях будет формироваться проект бюджета на новый год?
– Какие ключевые законопроекты планируется рассмотреть в областном Собрании осенью?
Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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