Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:50, 29 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, в 14:00.

Темы для обсуждения:

– Как глава регионального парламента оценивает ход предвыборной кампании по выборам кандидатов и активность кандидатов?

– Муниципальные выборы: где кампания идёт наиболее ожесточенно?

– В каких условиях будет формироваться проект бюджета на новый год?

– Какие ключевые законопроекты планируется рассмотреть в областном Собрании осенью?

Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».