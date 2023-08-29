Александр Котов рассказал, как депутаты проводят парламентские каникулы

14:27, 29 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) рассказал, как депутаты проводят каникулы.

«Парламентские каникулы – это распространенный термин. И может создаться впечатление, что мы провели заключительную сессию в конце весны – начале лета, закончили парламентский сезон, повесили замок на Псковское областное Собрание депутатов и все отдыхаем. Понятно, что отпуска никто не отменял, люди должны отдыхать, но в целом Собрание работает постоянно. Соотвественно, если я, допустим, нахожусь в краткосрочном отпуске, мои обязанности кто-то исполняет. К слову, никогда за всё время моей деятельности мне не удавалось полностью отгулять весь отпуск. Это не значит, что я как-то бравирую своим отношением к работе, просто так складывается ситуация», - пояснил Александр Котов.

Спикер Собрания пояснил, что «парламентские каникулы» означают лишь отсутствие регулярных пленарных заседаний. «То есть мы не готовим и не проводим сессии. После этого периода следующая сессия пройдет только в конце сентября. Мы её назначим и, безусловно, рассмотрим все накопившиеся за это время вопросы. Отдых у нас весьма скромный, но, тем не менее, он позволяет освежить голову и с новыми силами приступить к работе», - заверил Александр Котов.

Сейчас, уточнил Александр Котов, депутаты в основном заняты предвыборной кампанией. «Идёт важная работа в округах, и по партийной линии мы выполняем определённые задачи. В то же время следим и за законопроектами, которые поступают. Все срочные вопросы всегда под контролем, и мы в любое время в кратчайшие сроки готовы собраться, если это потребуется, и провести пленарное заседание», - подытожил Александр Котов.